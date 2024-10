Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo do Espanhol

O Celta de Vigo recebe o Real Madrid neste sábado (19), às 16h (de Brasília), em duelo pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Jogo acontece no Estádio Municipal de Balaídos.

Transmissão será feita pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do confronto em tempo real.

O Celta conquistou 13 pontos até o momento e assegura a nona posição na tabela. Em caso de vitória sobre o Real Madrid, pode chegar à quinta colocação, a depender dos outros resultados na rodada. Com duas vitórias nos últimos cinco jogos, a equipe busca recuperar a confiança vencendo o elenco de Carlo Ancelotti.

Já o Real é um dos dois clubes ainda 100% na competição, com seis vitórias e três empates. Na segunda posição, a equipe de Vini Júnior, ao lado do Atlético de Madrid, é a única sem derrotas até o momento. O Real Madrid depende do resultado da partida entre Barcelona x Sevilla, além de uma vitória sobre o adversário deste sábado, para descobrir se conseguirá assumir a liderança.

Celta de Vigo x Real Madrid -- Décima rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 19 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Balaídos - Vigo, Espanha

Onde assistir: Disney+ (streaming)