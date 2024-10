Zagueiro do Palmeiras, Vitor Reis se torna embaixador de ONG focada em resgate de animais

O zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, agora é o novo embaixador da ONG "Cão Sem Dono", focada no resgate e cuidado de cachorros abandonados. Aos 18 anos de idade, o jogador firmou uma parceria para promover a imagem da instituição que atua com o objetivo de tirar o maior número possível de animais da rua.

"Estou muito feliz com a novidade e de poder contribuir com uma ONG que faz um trabalho tão importante em prol dos animais. Adotar é um ato de amor e carinho. É essa mensagem que queremos passar às pessoas nesta parceria", ressaltou Vitor, que visitou a ONG na última quinta-feira.

A parceria foi firmada por meio da Wolff Sports, agência que tem exclusividade na gestão de imagem do atleta, em parceria com a P&P Sport Management, empresa internacional que administra a carreira de Vitor e de mais de 100 jogadores nas principais ligas do mundo.

"Nós percebemos a simpatia e o gosto do Vitor e da família pelos animais. A partir disso surgiu a ideia de firmar essa parceria com a Cão Sem Dono, que é uma organização séria e ativa na causa. Estamos muito felizes com a concretização desse acordo e tenho certeza de que será vantajoso para todos", celebrou Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo que fechou mais de nove mil contratos nos últimos sete anos.

Zagueiro do Palmeiras, Vitor Reis é o novo embaixador da ONG Cão sem Dono (Foto: Divulgação)

"Sempre buscamos o melhor para a carreira dos nossos jogadores. As ações fora de campo são importantes e incentivamos que os atletas construam essa mentalidade desde cedo. Esta parceria com a Cão Sem Dono é uma oportunidade de muito valor para o Vitor", apontou Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil.

Com sede em Itapecerica da Serra (SP), o Cão Sem Dono é uma ONG que existe desde 2005 e conta com dois abrigos que comportam mais de 450 animais. Todos os animais da ONG são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados, e estão para adoção.

Cria do Palmeiras, Vitor Reis foi campeão pelo Alviverde em todas as categorias de base. Neste ano, o zagueiro estreou como profissional, já atuou em 15 jogos e marcou dois gols, contra Corinthians e Flamengo.