Vitória x RB Bragantino: veja possíveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Vitória entra em campo pressionado para enfrentar o RB Bragantino neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os primeiros jogos da jornada foram péssimos para o time baiano.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere.

A goleada de 5 a 2 do Corinthians sobre o Athletico-PR fez o time baiano cair na tabela. Mas, com 29 pontos, o Vitória vai deixar a zona de rebaixamento em caso de triunfo, pois igualaria a pontuação do Timão, último fora da área da degola, mas levaria vantagem nos critérios de desempate. O time vem embalado por ter arrancado empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, após sair perdendo por 2 a 0.

Vindo de um empate sem gols com o Palmeiras, o RB Bragantino precisa reagir na tabela de classificação. Com 34 pontos, vai encostar de vez na zona de rebaixamento caso deixe a Bahia com uma derrota.

O Vitória fechou a preparação para este jogo com um treino aberto, contando com o apoio dos torcedores, que devem lotar o Barradão neste sábado. O técnico Thiago Carpini acredita que a estratégia de fortalecer o grupo é o que vai conduzir os baianos ao triunfo diante dos paulistas.

"Precisamos ter uma postura positiva em campo independentemente da posição na tabela de classificação. Se estamos lutando pela nossa sobrevivência no campeonato, temos que enfrentar não apenas o adversário, mas também aspectos que influenciam na parte técnica e emocional, fugindo do coletivo. Mas sabemos gerir isso e vamos confiantes para os próximos desafios", disse Carpini.

Para este duelo o Vitória perdeu o atacante Alerrandro, que não poderá atuar por questões contratuais, já que está cedido pelo Bragantino. Tudo indica que Janderson vai ocupar a função, formando dupla com Everaldo.

Pelo lado do RB Bragantino, o técnico Pedro Caixinha está cobrando mais concentração do time. E o discurso foi assimilado pelos jogadores, que entendem que a cota de vacilos fora de casa chegou ao fim.

"Nós sabemos que fora de casa o que faz a diferença é o detalhe, podermos estar concentrados ao longo dos noventa minutos. Se conseguirmos isso temos grandes chances de sairmos com a vitória", disse o meia Jadsom.

O RB Bragantino tem desfalques para este jogo, pois perdeu o goleiro Cleiton, o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Eduardo Sasha, todos suspensos. A boa notícia fica por conta do meia Jhon Jhon, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X RB BRAGANTINO

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 19 de outubro de 2024 (Sábado)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL)



Assistentes: Eduardo Goncalves Da Cruz (MS) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)



VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Machado, Matheusinho e Gustavo Mosquito; Everaldo e Janderson



Técnico: Thiago Carpini

RB BRAGANTINO: Fabrício, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Ivan Cavaleiro e Henry Mosquera



Técnico: Pedro Caixinha