Vai jogar? Miguelito volta ao Santos após brilhar pela Bolívia e aguarda minutos prometidos por Carille

O meio-campista Miguelito está de volta ao Santos após mais uma data Fifa à serviço da Bolívia. E, mais uma vez, ele retorna ao clube com a expectativa de ganhar mais oportunidades no time principal.

A discussão sobre a pouca utilização de Miguel na equipe profissional do Santos se intensificou nas últimas semanas, principalmente após o belo gol marcado pelo garoto na vitória de 1 a 0 da Bolívia sobre a Colômbia, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O boliviano soma apenas 54 minutos disputados pelo Peixe na Série B do Brasileirão. Porém, este cenário promete se alterar em breve.

Isso porque o técnico da equipe alvinegra, Fábio Carille, garantiu em uma entrevista coletiva recente que Miguel terá mais minutos nesta reta final da Segunda Divisão.

A baixa minutagem do meia, inclusive, gerou um polêmica recente no Santos. Também em uma entrevista coletiva, o experiente Giuliano chegou a dizer que "faltava intensidade" ao boliviano. A declaração, porém, não pegou bem entre torcedores.

Após a derrota para a Chapecoense, na Arena Condá, o técnico Fábio Carille defendeu Giuliano e pediu paciência aos santistas sobre Miguelito. O jogador, entretanto, espera receber os minutos prometidos pelo treinador.

Um dos destaques das categorias de base do Santos, Miguel Terceros vive uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre o time principal e o sub-20, mas ganhou holofotes por suas atuações com a camisa da seleção boliviana.

Por lá, ele já tem três gols marcados nestas Eliminatórias, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, mesmo com pouco espaço no Santos, o atleta de 20 anos segue sendo convocado pela Bolívia.

Miguel chegou ao Santos em 2018, por meio do Projeto Bolívia, mas ainda não vingou nos profissionais. No total, ele disputou 13 compromissos pela equipe alvinegra. Ele vive a expectativa de mais oportunidades no time, que encara o Ceará na próxima terça-feira, na Vila Viva Sorte, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada da Série B.

Apesar do revés em Chapecó, o Peixe ainda é o líder da Segunda Divisão, com 56 pontos, mas pode perder a ponta da tabela ainda nesta rodada, caso o Novorizontino vença o Mirassol neste sábado.