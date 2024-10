Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil

Assim como vem ocorrendo nos últimos jogos da temporada, a torcida do Corinthians promete lotar a Neo Química Arena no próximo final de semana, contra o Flamengo. Segundo a comunicação do clube, todos os ingressos para o duelo de domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, foram reservados pela plataforma Fiel Torcedor.

Como consequência, a abertura prevista para torcedores adimplentes do Fiel Torcedor, às 18 horas (de Brasília) desta sexta-feira, não conta com ingressos disponíveis.

O clube informou que torcedores que ainda possuem interesse na compra de entradas podem seguir acompanhando o site do Fiel Torcedor, pois reservas que não tiverem a confirmação de pagamento efetuadas retornarão ao sistema.

Mesmo com o Corinthians em situação complicada, especialmente no Campeonato Brasileiro, os torcedores têm feito sua parte. O último jogo da equipe com menos de 40 mil pessoas no estádio foi o triunfo por 2 a 1 contra o Vitória, no começo de julho.

A partida contra o Flamengo será neste domingo, às 16 horas (de Brasília). O Timão vai precisar reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo de ida para avançar à final.

Após a vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, na última quinta-feira, o lateral direito Matheuzinho prometeu um "clima hostil" para o Flamengo em Itaquera.