Torcedor processa Vasco por não conseguir ingresso para semi com Atlético

Do UOL, no Rio de Janeiro

O UOL teve acesso ao processo de um sócio do Vasco contra o clube e a empresa "Imply". A ação foi pelo fato do torcedor não ter conseguido ingresso para a semifinal da Copa do Brasil neste sábado (19), contra o Atlético-MG, às 18h30, em São Januário.

O que aconteceu

Ele exigiu não só a entrada dele na partida como também de mais dois convidados. Além disso, pediu uma indenização de R$ 12 mil por danos morais. O vascaíno é sócio do plano 5 estrelas, com direito a mais duas pessoas.

O torcedor, que é advogado, não conseguiu êxito. Ele entrou com a ação no Juizado Especial Cível do bairro da Barra da Tijuca (RJ). Na sentença, o juiz destacou que o caso é específico para o Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, o que motivou a extinção da ação:

"Assim, considerando que o rito da Lei 9099/95 não permite a prolação de decisão declinatória da competência do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, impõe-se a extinção do processo, mediante o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta deste Juizado para dirimir o conflito nos presente autos", disse o trecho da sentença do juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho.

Trecho da sentença do juiz que extinguiu processo de sócio do Vasco contra o clube Imagem: Reprodução

Venda caótica gera transtornos

O site de ingressos do Vasco atingiu mais de 122 mil acessos na última segunda-feira (14), dia em que foram abertas as vendas para a decisiva partida. No total, foram exatos 122.653 acessos num universo de cerca de 67 mil sócios ativos.

Os ingressos para os vascaínos se esgotaram em pouco tempo e houve problemas e muita reclamação. O site de sócios — que é operado pela empresa "Feng" — congestionou e chegou a ficar fora do ar.

A fila de espera teve picos que ultrapassaram 166 mil dispositivos. O número inflado é possível pois um mesmo sócio pode usar o login para várias plataformas ao mesmo tempo, como celular, computador, tablet etc.

As entradas se esgotaram antes mesmo de chegar na quarta onda de compra. Muitos sócios da categoria "cinco estrelas", que estavam na segunda onda, não conseguiram adquirir bilhetes, pois o site ficou fora do ar no momento de prioridade deste plano.

A venda para a torcida do Atlético-MG abriu na última quarta-feira (16) e também se esgotou no mesmo dia. Foram apenas cerca de mil ingressos aos visitantes, o que corresponde a 5% da capacidade total da carga.

O Vasco fará um treino aberto à torcida nesta sexta (18), a partir das 10h, em São Januário. Apesar de gratuita, a atividade teve ingressos que precisavam ser retirados e todos também foram esgotados.