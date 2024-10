Ten Hag diz que pressão no Manchester United é "conto de fadas" da imprensa

Em baixa, o Manchester United começou a temporada aquém das expectativas e um dos principais culpados apontados é o técnico Erik ten Hag, que está em sua terceira temporada pelo clube. O holandês, contudo, não acredita estar com o cargo ameaçado e classifica essa pressão como "conto de fadas" criado pela imprensa.

"Os ruídos vieram da mídia, alguns de vocês, não todos vocês. Alguns de vocês estão inventando histórias, criando histórias, criando contos de fadas, trazendo um ruído, trazendo mentiras", disse.

Mesmo diante do mau momento, o treinador vê o grupo unido em busca de afastar a má fase e subir na tabela de classificação do Campeonato Inglês.

"Sei que estamos todos na mesma página neste clube. Eu disse isso antes do intervalo para alguns jornalistas que provavelmente não acreditaram em mim, pois vi os relatórios. Internamente no clube está quieto", completou.

Com oito pontos, o Manchester United ocupa a 14ª colocação da Premier League. Em sete jogos, a equipe somou duas vitórias, dois empates e três derrotas.

"Claro que estamos discutindo a posição em que estamos e estamos infelizes com isso. Temos que virar a esquina e essa é a estratégia para virar essa esquina. Estamos quietos e compostos, seguimos o plano e estamos convencidos de que vamos virar a esquina", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester United (@manchesterunited)

Apesar dos títulos da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra, Erik ten Hag convive com críticas ao seu trabalho, o que foi intensificado pelo começo de temporada ruim. Agora, resta ao técnico buscar uma sequência de resultados positivos para aliviar a pressão.

Em seu próximo compromisso, o United enfrenta o Brentford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar às 11h (de Brasília) desse sábado, no Old Trafford.