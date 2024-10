STU Rio transforma latas em trucks de skate para reduzir impacto ambiental

Do UOL, no Rio de Janeiro

O STU Pro Tour Rio promoverá ações para redução do impacto ambiental no planeta. Uma das mais interessantes, e que já ocorreu em anos anteriores, prevê a transformação das latas do evento em trucks de skate que serão doados para projetos sociais.

'Luta contra o aquecimento global'

Outras ações terão como foco a redução da emissão de carbono. O STU quer ser um exemplo ambiental para outros eventos esportivos.

Ficamos muito felizes de poder ajudar o STU a reduzir sua emissão de carbono, mensurando e compensando as emissões decorrentes do deslocamento do público, dos skatistas, de trabalhadores e artistas ao local do evento. É importante que o compromisso com o meio ambiente seja feito por todas as comunidades. A do skate, tão relevante em nosso país, é uma delas. Se todos os grandes eventos seguirem o exemplo do STU, daremos um passo importante na luta contra o aquecimento global.

Eduardo Miranda, CEO da TYR Energia

Ação busca inclusão de comunidades ao skate

Já o "STU Day" será uma ação social de inclusão de comunidades ao skate. Este ano, mais de 270 crianças de projetos sociais e escolas públicas participaram nas etapas.

O STU Day ajuda na identificação e formação de novos talentos do skate. Todos os dias ocorrerão ações neste sentido. Entre elas, está previsto o STU Giro Social, com jovens de 18 a 29 anos com uma imersão total no evento, interagindo com organizadores, artistas e skatistas.

STU já arrecadou mais de 8 toneladas de alimentos em 2024

A edição no Rio de Janeiro terá cerca de 100 atletas de 12 nacionalidades diferentes. Em 2024, a plataforma STU passou, em 12 dias de competição, por cidades como Florianópolis (SC), Criciúma (SC), Porto Alegre (RS) e Porto Seguro (BA), reunindo cerca de 100 mil espectadores presenciais.

Foram arrecadadas mais de oito toneladas de alimentos não-perecíveis nas etapas. Eles foram destinados a 17 projetos sociais.

O alcance foi de mais de 85 milhões de espectadores nas transmissões. Nas redes sociais, foram mais de três milhões de contas alcançadas, com 13 milhões de impressões no Instagram e 1,7 milhão de visualizações no TikTok.