Santos vence a Ferroviária e vai à final do Campeonato Paulista sub-17

O Santos está classificado para a grande final do Campeonato Paulista sub-17. O Peixe venceu a Ferroviária por 2 a 0, nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, pelo jogo de volta da semifinal do torneio.

Os gols foram anotados por Vinícius Lira e Mateus Xavier, ambos no segundo tempo.

PARTIU FINAL! ?? Com gols de Vinícius Lira e Mateus Xavier, os #MeninosDaVila bateram a Ferroviária por 2 a 0 e garantiram vaga na grande final do #PaulistãoSub17! Valeu, molecada! ???? pic.twitter.com/L4xY8dE65t ? Santos FC (@SantosFC) October 18, 2024

No agregado, o placar ficou 3 a 0 para o Alvinegro Praiano, que venceu a ida por 1 a 0.

Na final, o Santos encara o vencedor de Corinthians x São Paulo, que se enfrentam neste sábado. No primeiro jogo, o Timão superou o Tricolor por 2 a 1.