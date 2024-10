Flamengo está a nove pontos do líder Botafogo. Mas Rossi fala até em título

O goleiro Rossi não largou a toalha e confia que o Flamengo segue na briga do título brasileiro.

O que aconteceu

O Rubro-negro perdeu o clássico para o Fluminense e segue a nove pontos de distância do Botafogo, que tem 60 e ainda joga na rodada. O alvinegro carioca pode aumentar a distância se vencer o Criciúma, mas voltará a ficar com uma partida a mais — o Fla ainda tem o jogo atrasado contra o Inter a disputar.

Rossi destacou que o Flamengo não pode abandonar nenhuma competição e que deve pensar na briga pelo título. Ele pregou pensamento "jogo a jogo" e acrescentou que o time não pode se contentar apenas com o G4.

O goleiro argentino defendeu um pênalti no Fla-Flu, mas não foi o suficiente. Rossi pegou a cobrança de pênalti quando o duelo ainda estava zerado, no final do primeiro tempo. No entanto, o Tricolor carioca marcou duas vezes na etapa final e venceu o clássico.

No Flamengo não dá para deixar nenhuma competição de lado. Temos de continuar jogando o Brasileiro, domingo temos uma semifinal [da Copa do Brasil] pela frente. Falta muito ainda, ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Temos de seguir trabalhando e melhorando para não só pensar no G4, mas também em uma briga pelo título. Falta muito ainda, vamos jogo a jogo, isso é o mais importante. Rossi

O Flamengo está em quarto na tabela, com 51 pontos. Além do Botafogo, Palmeiras e Fortaleza estão na frente. O Alviverde tem 57 pontos e visita o Juventude. Já o Leão do Pici empatou com o Atlético-MG e soma 56.