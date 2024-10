Real Valladolid vence Alavés e conquista os primeiros pontos como visitante no Espanhol

Nesta sexta-feira, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid visitou o Alavés no Mendizorrotza Stadium e venceu por 3 a 2, de virada. Os gols do triunfo foram marcados por Mamadou Diallo, Amallah e Anuar Mohamed, enquanto Toni Martínez e Kike descontaram.

Com o resultado positivo, o Valladolid, comandado por Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, conquistou os primeiros pontos como visitante na competição. Assim, apesar de não ter escapado do Z4, ganhou uma posição e subiu para a 18ª, agora com oito pontos conquistados. O Leganés, com a mesma quantidade, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, porém com um jogo a menos. Do outro lado, o Alavés seguiu na 15ª colocação, com os mesmos dez somados.

O Valladolid retorna aos gramados no sábado (26), contra o Villarreal, pela 11ª rodada da La Liga. A bola rola às 9h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla. No mesmo dia, o Alavés duela diante do Rayo Vallecano. Desta vez a partida acontece às 11h15, no Campo de Vallecas.

O placar foi aberto pelos mandantes. Aos seis minutos de partida, Toni Martínez, de meia distância, arriscou a finalização e venceu o goleiro Karl Hein.

Já aos 17, o Valladolid buscou o empate com o tento de Mamadou Sylla. O atleta converteu a cobrança de pênalti no lado direito da meta.

Aos seis da etapa final, os visitantes viraram, também de pênalti. Selim Amallah bateu firme para tirar todas as chances de defesa de Antonio Sivera.

Aos 31, Mamadou Sylla deixou para o companheiro Anuar Mohamed, que tocou no canto do gol para ampliar.

Até que aos 52, Kike Garcia dominou a bola de Abdel Abqar e bateu firme. A equipe diminuiu, mas não dava tempo para mais nada.