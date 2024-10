Quanto o torcedor do Corinthians pagaria por dívida do estádio em vaquinha?

A torcida Gaviões da Fiel criou uma vaquinha para ajudar a quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente à construção da Neo Química Arena. A dívida atual é superior a R$ 700 milhões, e a ideia é mobilizar os torcedores para contribuir. A assinatura entre as três partes envolvidas aconteceu nesta sexta-feira (18).

O Corinthians se mostrou favorável à ideia dos torcedores. O próximo passo agora será anunciar a plataforma, o site e a chave Pix do projeto.

Os torcedores vão pagar diretamente a instituição financeira sem a possibilidade de movimentação da conta pela organizada ou pelo Corinthians.

Para entender a viabilidade e os impactos dessa iniciativa, o UOL consultou o matemático e professor Gilcione Nonato Costa, coordenador do projeto Probabilidades no Futebol, além dos economistas Renato Augusto Ricarti da Silva, estrategista de mercado, e Cesar Grafietti, consultor em gestões esportivas.

Quanto cada torcedor pagaria?

Segundo o matemático e professor Gilcione Nonato Costa, as contribuições poderiam ser distribuídas de diferentes formas:

1. Entre os 43 mil sócios ativos do Fiel Torcedor (número divulgado do 1º semestre):

Pagamento em parcela única: R$ 16.418,60 por torcedor.

R$ 16.418,60 por torcedor. Pagamento em 10 parcelas: R$ 1.720,00 por parcela.

R$ 1.720,00 por parcela. Pagamento em 12 parcelas: R$ 1.445,00 por parcela.

2. Se a contribuição fosse feita pelos 30,4 milhões de torcedores (hipotético): cada torcedor pagaria apenas R$ 25,00.

O economista Ricarti enxerga que esse número é ilusório. "Nem todos os torcedores estariam engajados", afirma.

Impacto da dívida no clube

A dívida total do Corinthians é de R$ 2,3 bilhões e no mercado financeiro impacta na possibilidade de crédito na praça. De acordo com o economista, tornando o custo de novos empréstimos ainda mais caros ao time.

A situação deteriorada do clube encarece ainda mais o custo do crédito. O clube deve um valor superior a R$ 1 bi para bancos.

Renato Augusto Ricarti da Silva, economista e estrategista de mercado

Vaquinha realmente é a saída?

O economista Ricarti é cético quanto ao sucesso de uma vaquinha dessa magnitude. "Desconheço, no futebol, iniciativa de torcida que tenha dado certo para pagar uma dívida nesse volume. O que podemos esperar é que o clube leve ainda muitos e muitos anos para quitar a dívida do estádio. A vaquinha da torcida deve ser vista apenas como um fato anedótico", afirma.

O que deveria ser feito pelo clube é um saneamento das contas. Uma maior racionalização da gestão do clube poderia ter um efeito notável de ganho de credibilidade, fazendo com que mais e melhores parceiros se aproximem do clube para negociar contratos. Do lado da receita, nos últimos seis anos houve um aumento expressivo dos valores, mas ainda há margem para melhora.

Renato Augusto Ricarti da Silva

Já Costa, acredita que uma campanha de arrecadação específica pode ser mais eficaz do que pequenas doações mensais. "Porque em longo prazo, as pessoas desistem de contribuir", afirma. Para Cesar Grafietti, há diferentes fatores que podem corroborar para o sucesso da empreitada.

Normalmente as vaquinhas são processos relacionados ao estímulo para que soluções mais estruturadas surjam. E, obviamente, o eventual sucesso depende de diversos fatores, que vão do objetivo ao valor da causa, passando pela renda média do país, dos torcedores. Existem alguns casos que parecem vaquinhas mais bem estruturadas, como um crowdfunding que o Watford, clube da 2ª divisão inglesa, está captando. A ideia é vender parte do controle acionário para os participantes.

Há o caso do Clivense, da 5ª divisão italiana, que lançou um crowdfunding para iniciar o clube e conseguiu alcançar o objetivo. Há outros, mas sempre em valores bem menores que os R$ 700 milhões de dívida da Neo Química Arena. O Vasco já passou por um processo de captação semelhante para construção do CT e teve um aspecto positivo.

Cesar Grafietti, economista e consultor em gestão esportiva

Os números por classe social

De acordo com a pesquisa Datafolha em 2023, o Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil com 15%. O Flamengo lidera com 21%.

O levantamento de agosto do ano passado também fez um recorte entre torcedores considerando apenas a classe social. E o clube paulista também aparece no pelotão da frente ao lado do rubro-negro.

Corinthians — Resposta espontânea e única, em %

A/B: 15%

15% C: 17%

17% D/E: 11%

Margem de erro: Classe A/B 2 p.p.; Classe C 2 p.p.; Classe D/E 2 p.p

Pesquisa Datafolha foi realizada com 7.597 pessoas de 16 anos ou mais em 169 municípios pelo Brasil entre os dias 31/7 e 7/8 de 2023. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Atenção: Ainda não há uma chave Pix oficial para a vaquinha. No último mês, golpistas lançaram uma falsa vaquinha nas redes sociais.

Exemplo de vaquinha em time inglês

O financiamento coletivo não se restringe ao Brasil. Com uma proposta diferente, o Watford vendeu uma fatia do clube aos torcedores e investidores. O time britânico - atualmente na segunda divisão - estimulou a colaboração cedendo 10% das ações ao público no segundo semestre de 2024.

Os torcedores poderiam comprar, no mínimo, quatro ações com custo fixado ou ter uma participação maior. O Watford foi adquirido pelo empresário italiano Gino Pozzo em 2012 e busca expandir suas receitas.

Assim como muitos outros clubes, estamos explorando oportunidades de trazer investimentos para o clube, pois buscamos fazê-lo crescer ainda mais e aumentar as fontes de receita, o que, por sua vez, nos permite fortalecer os times de jogadores. Simplificando, pretendemos oferecer aproximadamente 10% do clube a um valor de 17,5 milhões de libras, com base em uma avaliação de 175 milhões (libras).

Watford

A estratégia dos ingleses é arrecadar 17,5 milhões de libras com a operação. A direção busca o fortalecimento do elenco e a volta à Premier League, a elite do futebol inglês.