Próximo adversário do Palmeiras, Juventude só não foi vazado em seis jogos do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Juventude em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Dono de um dos melhores ataques da competição, o time paulista ficará frente a frente diante de um rival que só não foi vazado em seis jogos do torneio, até o momento.

O Juventude não sabe o que é ficar sem sofrer gols há quatro jogos. A equipe gaúcha sofreu pelo menos um gol nos seus últimos quatro compromissos, que englobam uma vitória (Fluminense, 2 a 1), uma derrota (Vitória, 1 a 0) e dois empates (Vasco e Red Bull Bragantino, ambos 1 a 1).

A última vez que o Juventude ficou um jogo sem sofrer um gol foi no empate sem gols com o Cuiabá, no dia 5 de setembro, na Arena Pantanal. Ao todo, a equipe jaconera sofreu 39 gols no Brasileirão.

Enquanto o time gaúcho tem tido problemas defensivos, o Palmeiras ficou cinco jogos sem ser vazado nos últimos seis compromissos. A equipe paulista tenta aproveitar a fragilidade do rival para tentar se manter junto com o Botafogo como melhor ataque do Brasileiro. Atualmente, o Palmeiras tem o segundo melhor ataque, com 46 gols, um a menos que o time carioca.

E, diante do Juventude, o Palmeiras tem somado placares elásticos. As duas últimas vitórias do Palestra, no Alfredo Jaconi, em 2021 e 2023, foi por 3 a 0. Além disso, no último embate entre as equipes, os comandados de Abel Ferreira venceram por 3 a 1, no Allianz Parque.