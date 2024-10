Primeiro gol de Memphis pelo Corinthians ganha repercussão em jornais da Europa

Após mais de um mês desde sua chegada, saiu o primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Nesta quinta-feira, aos 10 minutos do segundo tempo, o atacante holandês marcou um belo gol de falta, que ajudou o Timão a vencer o Athletico-PR por 5 a 2 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro tento do jogador de 30 anos no Brasil ganhou uma grande visibilidade internacional, principalmente em jornais europeus.

Na Espanha, último país onde Memphis atuou antes de vir ao Corinthians, o "AS" destacou que o holandês chamou a responsabilidade em jogo tão importante na luta do Timão pela permanência na Série A.

"Foi uma final contra um rival direto pela permanência, sendo o tipo de jogo em que grandes jogadores têm que aparecer, como fez Memphis. O ex- jogador do Atlético de Madrid marcou um golaço de bola parada, mandando a bola no canto superior e provocando a loucura no estádio, ao desempatar um 2 a 2", disse o veículo espanhol.

Na Holanda, a repercussão foi ainda maior. O "De Telegraaf", um dos principais jornais do país natal de Memphis, anunciou que o "velho Depay" estava de volta na noite desta quinta-feira, em Itaquera.

"O velho e conhecido Memphis Depay colocou os dedos nos ouvidos ao cobrar uma falta para o fundo das redes contra o Athletico Paranaense. Foi o seu primeiro gol pelo Corinthians, e um gol importante: com a vitória por 5 a 2 para a qual contribuiu, seu time saiu da zona de rebaixamento", destacou o portal holandês.

Com a vitória, o Corinthians deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o Timão está na 16ª posição, com 32 pontos em 30 jogos.