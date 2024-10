Presidente do Corinthians assina protocolo e fala sobre plano de quitação da Arena: "Mostra grandeza"

O presidente Augusto Melo, do Corinthians, assinou nesta sexta-feira o Protocolo de Intenções referente à dívida contraída pela Arena Itaquera S.A junto à Caixa Econômica Federal. O encontro no Edifício Sede, na Avenida Paulista, também contou com a presença e assinatura de Alexandre Domênico Pereira (presidente da Gaviões), Carlos Vieira (presidente da Caixa) e Alexandre Padilha (ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal).

Augusto falou sobre a iniciativa da principal organizada do clube de levantar o valor atualizado da dívida e arrecadar de forma direta para uma conta do banco. A ideia da Gaviões é lançar um PIX na primeira quinzena de novembro para iniciar o processo de arrecadação.

"Agradecer a Gaviões pela iniciativa, isso mostra a grandeza do nosso clube, mostra a verdadeira paixão pelo Corinthians. Mostra como nós corintianos somos unidos e queremos o bem do Corinthians. Fico muito feliz, esse é o começo de uma iniciativa de grandes projetos futuros, que é o que queremos nesta gestão. Agradeço a todos pela iniciativa, fico eternamente grato por nos ajudarem nessa batalha", disse Augusto Melo no evento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gavio?es da Fiel (@gavioesoficial)

"Nada melhor, depois de uma vitória como a de ontem, vir aqui. Um dos maiores desafios da nossa história é a quitação da Arena. Confiamos na potência da Fiel Torcida, que está acostumada a ser desafiada. E toda vez que ela é desafiada, ela cumpre com o desafio. Estamos aqui, até nervosos, tensos. É algo histórico para a gente. Com o empenho de todos os corintianos, está fácil de realizar, não é difícil. Somos 35 milhões de corintianos, é um sonho nosso. É a chance de eternizar o nome do corintiano na Arena. Ele vai poder mostrar para os netos, para o filho, que ajudou o Corinthians de alguma forma. Sei que passamos por um momento difícil, mas vamos sair dessa e a quitação da Arena vai ser nossa redenção, nosso título de 77, nosso quarto centenário, nossa Libertadores, nosso Mundial de 2000. Não tem alguém melhor do que nós para quitar essa dívida", comentou Alê, presidente da Gaviões.

A projeção inicial da organizada é que, a partir do lançamento do PIX, a torcida arrecade R$ 500 a 700 milhões em seis meses. Uma das exigências da Gaviões é acompanhar a arrecadação, como se fosse um impostômetro. Além disso, foi acordado que o Corinthians não vai realizar aportes financeiros, e sim criar mecanismos para trazer benefícios a quem contribuir, sem relação com o plano do Fiel Torcedor.

Segundo Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, ninguém do clube e da torcida terá autorização para mexer na conta, e sim somente ajudar na quitação da dívida. "Eu, como presidente, quero ser um dos primeiros a fazer um PIX", declarou Augusto.

No Dia da Transparência, no dia 13 de setembro, membros da diretoria do Corinthians informaram que a dívida atual do clube referente ao estádio é de R$710 milhões.