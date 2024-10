Palmeiras x Corinthians: jogo de volta das quartas do Paulista sub-20 terá entrada gratuita

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo em jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Paulista sub-20. O duelo acontece às 10 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

O torcedor palmeirense poderá acompanhar o Derby de forma gratuita. Não será necessário resgatar o ingresso para assistir à partida deste domingo. O acesso dos palmeirenses no estádio será pelo Portão J. Por se tratar de um clássico, não haverá torcida visitante.

No primeiro jogo, disputado no Parque São Jorge, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Corinthians. Com campanha melhor no Estadual, o Verdão definirá a vaga nas semifinais em casa.

Os outros jogos são disputados entre São Paulo x Desportivo Brasil, Novorizontino x Ibrachina, e Santos x Red Bull Bragantino.

O Verdão busca conquistar o Paulista sub-20 pelo segundo ano consecutivo. Ao todo, o time alviverde tem 13 taças do Estadual. A equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade ainda divide as atenções com a Copa do Brasil. Na última quinta-feira, as Crias da Academia saíram em vantagem ao vencer o Coritiba, por 3 a 2, no primeiro jogo das oitavas.

Nesta temporada, a equipe já faturou a taça do Campeonato Brasileiro sub-20. O título foi conquistado depois de vencer o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque, em setembro.