Monaco empata com o Lille e pode perder liderança no Campeonato Francês

Nesta sexta-feira, o líder Monaco recebeu o Lille e empatou por 0 a 0, no Estádio Luís II, pela oitava rodada do Campeonato Francês. O jogo teve poucas oportunidades e o time da casa passou a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos.

O resultado é ruim para o Monaco, que perdeu a chance de abrir mais distância na tabela para o segundo colocado PSG. Com o empate, os monegascos foram aos 20 pontos e podem ver o time de Paris, com 17, tomar a liderança nesta rodada. Já o Lille chegou aos 14 pontos, ocupando a quarta colocação.

Ambas as equipes voltam a campo no meio da próxima semana, pela Liga dos Campeões. O Monaco recebe o Estrela Vermelha na terça-feira, às 13h45 (de Brasília). O Lille, por sua vez, visita o Atlético de Madrid na quarta-feira, às 16h, no Estádio Cívitas Metropolitano.

O JOGO

O primeiro tempo teve pouca emoção. O Monaco teve mais posse de bola e desperdiçou chance com o lateral-direito Teze.

Aos 15 minutos da segunda etapa, Teze levantou o pé demais ao tentar dar um bote em Gudmundsson, levando vermelho direto e deixando o time da casa com um a menos.

Embolo recebeu cruzamento rasteiro aos 38 e, praticamente debaixo das traves e sem goleiro, mandou por cima do gol. O atacante do Monaco, no entanto, estava impedido no lance.

Aos 45 minutos, o Monaco teve a última chance para vencer. Akliouche roubou a bola no campo defensivo, puxou contra-ataque e deu passe para Zakaria, que parou em boa defesa de Chevalier.