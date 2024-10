Mauro Cezar: Filipe Luís teve lições e precisa acabar com a brodagem no Fla

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Filipe Luís ganhou suas primeiras lições como técnico do Flamengo na derrota para o Fluminense. Segundo ele, o jovem treinador não pode insistir com a "brodagem" com Gabigol, que voltou a jogar mal e tem mais impedimentos que finalizações nos últimos jogos como titular.

'Filipe Luis precisa tirar lições e acabar com brodagem': "O Filipe Luís é um técnico que foi batizado ontem com a primeira derrota, para o Fluminense do Mano Menezes, ele vai aprender na prática. Ontem, ele teve várias lições e estava até meio abatido na coletiva, não só pela derrota, mas ao perceber que muitas das teorias que ele tinha em mente na prática não funcionaram. E eu acho também, por mais que o cara tenha vivência no futebol, é muito difícil controlar a vaidade, mesmo que seja aquela coisa mais interior, depois de tanta babação de parte da imprensa, torcida, dirigentes, porque ganhou dois jogos, o cara começa achar realmente que é aquilo, mas ontem ele viu realmente que não é assim. Para domingo, ele tem que tomar algumas decisões e, inclusive, acabar com a brodagem".

'Brodagem com Gabigol': "Não dá para comandar o Flamengo com brodagem com Gabriel Barbosa, não dá para insistir no Ayrton Lucas, que vive uma fase inexplicável, entre outros problemas que foram detectados ontem. Mas domingo é um time diferente, outra escalação, o Corinthians também precisando vencer por mais de um gol para se classificar ou para levar para os pênaltis. Então, é outro cenário. O Corinthians venceu bem, mas jogou contra o pior time do Brasileirão nesse momento, que é o Athletico-PR, que vem de 10 jogos com sete derrotas e três empates nos jogos recentes. Acho que domingo é diferente para os dois, é outra história".

Juca: Se tem algum favorito no domingo, é o Corinthians pelo clima em Itaquera

Juca Kfouri destacou que a goleada do Corinthians sobre o Athletico-PR na Neo Química Arena esquentou o clima para o jogo decisivo com o Flamengo pela Copa do Brasil, no domingo (20). Para ele, se há um favorito para chegar à decisão, é o Timão.

