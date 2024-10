Mano Menezes exalta comportamento do Fluminense no clássico contra o Flamengo

O técnico Mano Menezes concedeu coletiva de imprensa nesta quinta-feira após a vitória do Fluminense sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e elogiou o comportamento da equipe no clássico. O Tricolor das Laranjeiras ganhou por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada da competição.

"Acho que as equipes têm seus ciclos e suas características. O Fluminense se caracterizou há um tempo atrás de jogar de uma maneira que foi uma maneira muito vencedora, mas os adversários também são de grande qualidade. E o clássico às vezes se decide mais pela postura, pelo comportamento, pelas atitudes do que, às vezes, pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições exatamente por causa dessa rivalidade da história dos confrontos, é o clássico", afirmou o treinador.

Mano ainda explicou as alterações que fez para o segundo tempo. Na visão do comandante, a mudança tática dos laterais na saída de bola foi essencial para o resultado.

"Tentamos melhorar nossa saída de bola, que estava muito difícil. Baixamos mais os dois laterais, que estavam se colocando à linha mais à frente. Estavam ajudando o adversário a nos marcar. Então, baixamos bem para ficar longe desses jogadores. Isso fez com que a gente tivesse uma saída de bola mais qualificada, começaram a aparecer nossos volantes. O espaçamento entre as linhas dificulta para o adversário. A gente dificultou mais, porque já não conseguiu nos marcar tão bem. O gol deu uma confiança maior, é lógico", disse.

"Dura para mimem intervalo é exceção. É quando o time tem comportamento relapso. Não era o caso, não era esse o problema, era ter que encontrar soluções melhores para jogar. E o treinador tem a responsabilidade de mostrar os melhores caminhos para a equipe", concluiu.

Com o resultado, o Fluminense se mantém fora da zona de rebaixamento na busca para se manter na elite. O clube carioca ocupa a 15ª posição, com 33 pontos, dois a mais que o Athletico-PR, que é o primeiro time na zona, mas tem dois jogo a menos.

O Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), diante do Athletico-PR, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão, que estava atrasada.