Lula agradece Leila Pereira por ceder espaço no Allianz Parque para evento

Corintiano declarado, o presidente do Brasil, Lula (PT), agradeceu à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, por ceder um espaço do Allianz Parque para o lançamento do programa "Acredita", do Governo Federal, nesta sexta-feira. O discurso aconteceu durante o evento, mas Lula também usou as redes sociais para deixar o agradecimento à mandatária do Verdão.

"Gostaria de agradecer à Leila, presidenta do Palmeiras, por ceder o salão do clube para realizarmos o lançamento do maior programa de crédito do Brasil, mesmo eu sendo corintiano e o Alckmin santista. Esse é o espírito de união que precisamos no país, especialmente no lançamento do programa de crédito Acredita, voltado para o desenvolvimento dos pequenos negócios e o apoio aos empreendedores do Brasil", disse.

"Obrigada por suportar alguns corintianos que estão aqui. Da próxima vez vai ser feito no Corinthians, depois no São Paulo e depois vamos ver se a União tem um terreno em Santos para doar e o Santos fazer um estádio na Vila Belmiro, como fizemos para o Flamengo, agora. Assim a gente vai integrando o futebol ao desenvolvimento e ao microcrédito", contou Lula.

Leila Pereira, além de presidente do Palmeiras, é empresária e também preside as empresas Crefisa e Faculdade das Américas. Leila é candidata à reeleição no Palmeiras, clube que está gerindo desde o fim de 2021. As eleições no clube acontecem no dia 24 de novembro.