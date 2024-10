Lucho González reconhece momento delicado do Athletico-PR

O Athletico-PR vive uma fase terrível na reta final da temporada 2024. Sem vencer nos últimos dez jogos, o time paranaense agora integra a zona de rebaixamento do Brasileirão e, apesar de ter jogos a menos, jogará sob maior pressão. Depois da goleada sofrida nesta quinta-feira para o Corinthians, o técnico Lucho González reconheceu que a situação do Furacão é muito preocupante.

"O momento é delicado, não imaginávamos passar por isso", disse o argentino em entrevista coletiva na Neo Química Arena, em São Paulo. "Temos que trabalhar e pensar positivo. Restam jogos a disputar e confrontos diretos", acrescentou o treinador.

Diante do Corinthians, o Athletico-PR voltou a sofrer com falta de concentração e diversas falhas defensivas. Foram altos e baixos em um jogo contra um concorrente direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão. O resultado de 5 a 2 foi um golpe pesado para um elenco que já vinha com a confiança abalada.

"Não imaginávamos um resultado como esse. Sofremos dois gols rapidamente, melhoramos e empatamos a partida. Mas o terceiro gol do Corinthians foi um golpe duro. Depois disso, ficamos desorganizados em campo", lamentou Lucho.

Apesar do resultado elástico, o técnico do Athlético-PR contestou a arbitragem contra o Corinthians, comandada pelo experiente árbitro Wilton Pereira Sampaio. "Ficou evidente uma falta no Canobbio no primeiro gol. Deveria ter ocorrido no mínimo uma revisão. No gol do Depay, não houve falta", reclamou Lucho.