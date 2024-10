Juca: Favoritismo do Fla caiu! Se tem favorito, é o Corinthians pelo clima

No Posse de Bola, Juca Kfouri opinou que a goleada de 5 a 2 sobre o Athletico-PR muda o clima no Corinthians para o duelo decisivo contra o Flamengo na Copa do Brasil, no domingo (20), na Neo Química Arena. Para o colunista do UOL, a atuação incendiou a fiel torcida, que será fator determinante na disputa pela vaga na final.

'Goleada mudou o clima no Corinthians': "Para o Corinthians, o clima mudou obviamente. Para o Flamengo, não mudou nada, é um time experiente e vai botar a cavalaria toda, é muito mais time que o Corinthians, então não acredito que o Flamengo, por causa da derrota pro Fluminense numa má apresentação, venha jogar em São Paulo com moral diferente do que se tivesse vencido o jogo".

'Esta é a maior ameaça ao Flamengo': "Para o Corinthians, mudou sim. Imagine se o Corinthians não tivesse vencido ontem, estaria um clima de velório hoje, e aí o jogo com o Flamengo viraria uma coisa. O Corinthians continua na UTI, mas é claro que uma noite como a de ontem muda o clima, uma goleada, quanto tempo o Corinthians não goleava? Foi um susto! Sai na frente jogando muito, faz 2 a 0, aí desmobiliza o time, desconcentra, começa a fazer gracinha, toma dois gols e por muitíssimo pouco não tomou o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Ia ser um perereco numa noite belíssima do ponto de vista da homenagem que foi feita ao Washington Olivetto, em que a fiel torcida não merecia outro resultado que não a vitória. Então, essa energia estará presente em Itaquera no domingo — esta é a maior ameaça ao Flamengo".

'Se tem favorito, é o Corinthians pelo clima': "O que muda fundamentalmente é isso: o Flamengo vai encontrar uma fiel no domingo disposta a comer marimbondo para ganhar esse jogo e para ganhar a vaga, e isto é um ingrediente a favor do Corinthians. Então, aquele favoritismo do Flamengo eu acho que caiu uma barbaridade. Eu arriscaria até a dizer que se alguém tem algum leve favoritismo, este alguém é o Corinthians, pelo clima, não pelos times".

Mauro Cezar: Filipe Luís teve lições e precisa acabar com a brodagem no Fla

Mauro Cezar analisou que Filipe Luís ganhou suas primeiras lições como técnico do Flamengo na derrota para o Fluminense. Segundo ele, o jovem treinador não pode insistir com a "brodagem" com Gabigol.

