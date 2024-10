Jorge Jesus diz que Neymar está recuperado e viajará para jogo do Al-Hilal

Neymar pode voltar a jogar na próxima segunda-feira (21). O técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, afirmou que o atacante viajará para a próxima partida da equipe, contra o Al Ain, pela Champions League da Ásia, às 13h (de Brasília).

O que aconteceu

Jorge Jesus afirmou que Neymar está totalmente recuperado. A declaração foi dada pelo treinador após a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Feiha, nesta sexta-feira (18), pelo Campeonato Saudita.

A presença de Neymar entre os relacionados, no entanto, não está confirmada. Jorge Jesus disse que o atacante vai viajar com o time, mas que ainda avaliará a inclusão dele entre os atletas que vão para o jogo.

Neymar viajará com o elenco para os Emirados Árabes, na segunda-feira. Hoje, ele encerrou um ano inteiro de lesão e está totalmente recuperado. Veremos se ele pode ser incluído na partida contra o Al Ain. Se tudo correr bem, estará na lista. Jorge Jesus, em entrevista coletiva

Neymar apareceu em vídeos treinando com o restante do elenco ao longo da semana. As imagens, divulgadas pelo Al-Hilal, mostram o brasileiro dando dribles, marcando gols e brincando com os companheiros.

O atacante brasileiro pode jogar a Champions da Ásia, mas não o Campeonato Saudita. Ele foi inscrito no torneio continental, mas ficou de fora da competição nacional por causa do limite de estrangeiros inscritos.

Neymar deve voltar a jogar pouco mais de um ano após se lesionar. O atacante brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no dia 17 de outubro de 2023, durante um jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.