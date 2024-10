Joia do Palmeiras, Estevão vira embaixador de empresa de medicamentos

Estrela do Palmeiras com apenas 17 anos, Estevão Willian se tornou o novo embaixador da Benegrip, da Hypera Pharma, empresa brasileira de medicamentos. O contrato entre as partes é válido por cinco anos.

"Benegrip e Estevão agora estão juntinhos. A tradição e a confiança do poder dos dois comprimidos se juntam à eficácia e ao poder de finalização da maior joia do futebol brasileiro para juntos driblarem os sintomas da gripe. Bem-vindo, craque!", foi escrito pela marca no Instagram.

Estevão vive seu primeiro ano como profissional do Palmeiras e vem sendo o grande destaque da equipe. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, ele é o líder em participações em gols, com 16. No total, o garoto balançou as redes em nove oportunidades e contribuiu com sete assistências.

Assim, Estevão é um dos grandes responsáveis pela boa campanha do Palmeiras na liga nacional. Atualmente, o Verdão é o segundo colocado da tabela, com 57 pontos conquistados.

As boas atuações do jogador chamaram a atenção do Chelsea, da Inglaterra, que desembolsou um total de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época) para poder contratar Estevão. O atacante ingressará no time de Londres apenas após o Mundial de Clubes de 2025, em julho, quando já terá completado 18 anos de idade.

Quem também se empolgou com as atuações de Estevão pelo Palmeiras foi o treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. A Cria da Academia foi convocada para defender o Brasil nas partidas contra Equador e Paraguai. Na última data Fifa, ele ficou fora da lista por conta de uma lesão.

Estevão volta a campo no próximo domingo, às 20h (de Brasília), quando o Palmeiras visitará o Juventude pelo Brasileirão. A partida será realizada no Alfredo Jaconi.