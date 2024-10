Internacional x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Gre-Nal é uma das atrações principais da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Grêmio duelam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em busca de um triunfo, mas por objetivos distintos.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Com 46 pontos na sexta colocação, e vindo de um empate por 2 a 2 com o Corinthians, fora de casa, o Internacional defende a sua permanência na zona de classificação para a Copa Libertadores. O Grêmio, que tenta se recuperar de uma derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG, tem um objetivo mais modesto, pois, com 35 pontos, em 11º, precisa afastar de vez o risco de um rebaixamento.

Roger Machado, técnico do Internacional, já disputou muitos Gre-Nais como jogador e também técnico. Por isso sabe que o clássico é diferente até mesmo quando perguntado sobre a escalação que pretende mandar a campo.

"Não podemos falar tudo, pois sempre tem o mistério do clássico", disse ele.

Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho, que também não antecipou a escalação, espera um bom desempenho de seu time.

"Nós vamos enfrentar um grande adversário e sempre que isso acontece temos que tentar ser melhores em campo. Estamos trabalhando sempre com este pensamento e agora não seria diferente" afirmou.

No Internacional o zagueiro Agustín Rogel, se recuperando de lesão na coxa esquerda, e o volante Fernando, livre de lesão na panturrilha direita, são dúvidas, deixando Clayton Sampaio e Rômulo, respectivamente, de sobreaviso. O atacante Rafael Borré se recuperou de dores na coxa esquerda e vai a campo normalmente. Ele chegou a ser dúvida para o confronto. Assim, Enner Valencia fica como opção no banco.

O Grêmio tem um desfalque importante para este jogo, pois o experiente lateral-esquerdo Reinaldo cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Mayk assume o posto. Soteldo, que volta da seleção venezuelana, deve ganhar a vaga de Aravena no ataque.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL-RS X GRÊMIO-RS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 19 de outubro de 2024 (Sábado)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

INTERNACIONAL: Sergio Rochet, Bruno Gomes, Agustín Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Alexandro Bernabei; Fernando (Rômulo), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré



Técnico: Roger Machado



GRÊMIO: Rafael Cabral, João Pedro, Jemerson, Walter Kannemann e Mayk; Mathías Villasanti, Dodi, Edenilson e Franco Cristaldo; Yeferson Soteldo e Martin Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho