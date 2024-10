Internacional obtém liberação de Ricardo Mathias para clássico contra o Grêmio

O Internacional comunicou nesta sexta-feira que conseguiu a liberação do atacante Ricardo Mathias junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) de uma suspensão de quatro partidas. Assim, o jovem de 18 anos está apto para atuar nos próximos jogos do Colorado no Campeonato Brasileiro, inclusive o clássico contra o Grêmio, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

Bom dia, torcida colorada! Estamos chegando para o último treino antes do Gre-Nal ?? pic.twitter.com/woZ5Hdiq3v ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 18, 2024

O jurídico do clube cumpriu todos os trâmites necessários para a transação disciplinar desportiva da pena complementar que estava pendente. Toda a documentação foi devidamente registrada e homologada junto à CBF e ao STJD, garantindo que o jogador possa entrar em campo.

Com a situação resolvida, Ricardo Mathias já pode ser relacionado pelo técnico Roger Machado para os próximos compromissos do Colorado pelo Brasileirão. O camisa 49 fez seu primeiro gol na competição no empate contra o Corinthians em 2 a 2, na última partida da equipe.

A regularização do atleta representa um reforço importante para o andamento da competição, na qual o Internacional busca garantir sua classificação para a próxima Libertadores.

Atualmente, o clube está na sexta posição, com 46 pontos conquistados em 28 jogos. O time gaúcho terá uma sequência complicada nas próximas rodadas. Após enfrentar o rival Grêmio, jogará contra o Atlético-MG, na Arena MRV, e contra o Flamengo, em casa.