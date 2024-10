Quem é a nutricionista que conquistou o coração de Igor Jesus, da seleção

Igor Jesus, 23, ganhou destaque já em sua primeira convocação para a seleção brasileira, marcando um gol e sendo definido como um "dos grandes vencedores da Data Fifa" até na imprensa europeia. E o camisa 9 do Botafogo teve uma torcida especial: a mulher, Angélica Richter, que postou fotos na arquibancada nos jogos contra o Chile e contra o Peru.

Quem é Angélica Richter?

Angélica nasceu em Curitiba, no Paraná, e tem 34 anos. Em 2020, após apenas um ano como profissional, Igor foi para o Shabab Al-Ahli, em Dubai — e a mulher o acompanhou. Apesar disso, não há muitas informações sobre quando os dois se casaram ou quando começaram a namorar.

Existem poucas imagens dos dois juntos em seus perfis, mas a primeira delas, em ambos os casos, é de outubro de 2021. A mulher de Igor postava fotos em Dubai desde 2020, mas nunca acompanhada do jogador.

Angélica, conhecida como "Lika" em suas redes sociais, trabalha como nutricionista esportiva e destaca a convivência com o marido jogador como parte de sua experiência.

Atualmente moro em Dubai, nos Emirados Árabes, juntamente com meu marido que é atleta profissional de futebol. A experiência de conviver com o dia a dia e rotina de um atleta integrada com meu conhecimento proporciona resultados reais e satisfatórios.

detalhou ela em seu site profissional, não atualizado desde a vinda do casal para o Rio, em julho de 2024

Em seu perfil no Instagram, onde tem pouco mais de 6 mil seguidores, ela compartilha suas viagens pelo mundo e suas idas a estádios para prestigiar o marido.