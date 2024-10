Ídolo dos Cavaliers, Varejão entra para o Hall da Fama de Cleveland

Anderson Varejão tem uma forte relação com Cleveland. Jogador dos Cavaliers por 13 anos, o brasileiro entrou para o Greater Cleveland Sports Hall of Fame, entidade que homenageia personalidades locais ligadas ao esporte. Atualmente, o capixaba é embaixador global e consultor de desenvolvimento dos Cavs.

"Cheguei sem saber por quanto eu ficaria aqui. Fico muito honrado e grato à cidade, pelo carinho dos fãs, ao Cleveland Cavaliers e ao Hall of Fame por viver esse momento tão especial", afirmou Varejão, que foi ovacionado na cerimônia.

"Estou muito feliz em ser homenageado ao lado de nomes tão importantes. Agradeço ao 'Big Z' por ter sido mais do que um colega de time, por ter sido o meu mentor e alguém que se tornou mais do que um amigo, um irmão que o basquete me deu. É muito bom poder viver isso ao lado da minha família, de amigos, de me sentir um filho dessa cidade que me recebeu de braços abertos", completou o homenageado.

Anderson Varejão jogou pelos Cavaliers de 2004 até 2016, retornando em 2021 para se aposentar pela franquia. O brasileiro realizou mais de 500 jogos pela equipe de Cleveland. Na NBA, o ex-pivô também defendeu o Golden State Warriors e foi um dos principais nomes de sua geração na Seleção Brasileira.