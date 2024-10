Ídolo do São Paulo, ex-zagueiro Miranda marca presença em reapresentação do elenco no CT

O elenco do São Paulo recebeu uma visita mais que especial na reapresentação desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Ex-zagueiro do Tricolor paulista, Miranda esteve presente no centro de treinamentos e reencontrou alguns de seus ex-companheiros de equipe.

Em fotos divulgadas pelo clube, Miranda apareceu abraçando Lucas Moura e Luiz Gustavo, além de ter conversado com Luciano e outros atletas. O camisa 10, assim como outros jogadores, como Igor Vinícius, Welington, Nestor, Pablo Maia e Calleri, chegou a dividir vestiário com o ex-zagueiro.

Miranda teve duas passagens pelo São Paulo, onde se consagrou como ídolo. A primeira delas aconteceu entre os anos de 2006 a 2011. Já a segunda foi entre 2021 e 2022. Dois meses depois de não ter seu contrato renovado pelo clube, decidiu se aposentar.

Ao todo, o Tricolor foi o clube que Miranda mais defendeu na carreira. Ele vestiu a camisa são-paulina em 342 partidas, tendo marcado 12 gols. Em sua primeira passagem pela equipe, o ex-jogador foi peça importante na conquista do tricampeonato brasileiro consecutivo, entre 2006 e 2008.

?? Miranda sempre presente!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/4HVhAF4v04 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 18, 2024

Já em seu retorno ao São Paulo, Miranda ajudou o time a encerrar um jejum de quase nove anos sem títulos. O ex-zagueiro esteve presente na conquista do Campeonato Paulista de 2021, quando Hernán Crespo ainda era o técnico da equipe.

Revelado no Coritiba, Miranda também teve sucesso no futebol internacional. Após deixar o São Paulo na primeira passagem, jogou pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e também pela Inter de Milão, da Itália. Já antes de sua volta ao clube paulista, também chegou a defender o time chinês Jiangsu Suning.

A última temporada de Miranda no São Paulo foi em 2022, quando foi reserva sob o comando do técnico Rogério Ceni. Em janeiro de 2023, o ex-defensor tricolor anunciou a aposentadoria dos gramados.