‘Gostaria que Duílio e Augusto fizessem pix para pagar estádio’, diz Casão

Em participação no Fim de Papo desta sexta (18), o comentarista Casagrande afirmou que Augusto Melo, presidente do Corinthians, deveria ajudar a pagar a dívida do estádio do clube com um grande pix.

Casão apontou que outros ex-presidentes do clube deveriam fazer o mesmo, argumentando que eles ajudaram a aumentar a dívida. Na opinião do comentarista, os dirigentes do Corinthians não são confiáveis há muito tempo.

Não dá para confiar em quem está no clube. E há muito tempo. Já que está fechado, vai ter a conta, o pix, tudo certinho, eu quero ver se o presidente e ex-presidentes vão colaborar para pagar a dívida do estádio. Porque eles colaboraram para aumentar a dívida. Seria justo com a torcida que essas pessoas que colaboraram com a dívida, colaborassem com o estádio. Seria coisa de corintiano. [...] Eu gostaria muito de ver o Duílio Monteiro Alves, o Augusto Melo e todos os outros [ex-presidentes] fazerem um pix bem gordinho porque eles ajudaram a deixar essa dívida desse tamanho.

Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.