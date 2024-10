Goiás ingressa no STJD com pedido de impugnação da partida contra o América-MG

Durante a tarde desta sexta-feira, o Goiás informou que ingressou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com o pedido de impugnação do empate contra o América-MG, por 2 a 2, pela 32ª rodada da Série B, na Arena Independência, na última quinta-feira. O motivo da requisição é a anulação do terceiro gol do Esmeraldino.

No fim do jogo, Ángelo Rodríguez marcou o tento que poderia ter garantido a vitória para os visitantes. Após orientação do VAR, Caio Max Augusto Vieira (RN) decidiu anular o lance pela bola ter batido no próprio árbitro, mas sem mudar de posse.

Inicialmente, contudo, o juiz considerou a jogada do gol como legal. Na ocasião, o árbitro de vídeo foi comandado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) e o trio de arbitragem também foi composto pelos auxiliares Lorival Candido das Flores (RN) e Schmacher Marques Gomes (PB).

Como defesa do pedido, o Goiás cita que teria ocorrido um erro na utilização da Regra do Jogo n.9. Após a partida, o Esmeraldino já se mostrava inconformado com a anulação, com jogadores, comissão técnica e o diretor de futebol, Lucas Andrino, protestando contra o árbitro.

O Goiás Esporte Clube informa que ingressou com um Pedido de Impugnação de Partida no STJD visando a anulação do jogo contra o América-MG pelo "erro de direito" cometido pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira ao, em claro equívoco na utilização da Regra do Jogo n. 9, anular de...

Com 42 pontos, a equipe ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos. Na próxima rodada da Série B, os comandados de Wagner Mancini enfrentam a Chapecoense, às 20h (de Brasília) do próximo dia 21, na Arena Condá.