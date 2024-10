Em seu primeiro revés como técnico, Filipe Luís assume a responsabilidade por derrota do Flamengo

O sonho do título do Campeonato Brasileiro ficou mais distante para o Flamengo. O Mengão perdeu o clássico carioca contra o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, e se distanciou da liderança da competição. O técnico Filipe Luís sofreu sua primeira derrota como comandante rubro-negro e assumiu a culpa pelo revés.

"É desafiador, mas para se pressionar é fundamental. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de sincronia de linha. Sabia que não seria fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a atração para jogar na longa. No primeiro tempo, a gente controlou bem esse risco. No segundo tempo, eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas", declarou Filipe Luís.

Para o treinador, o Flamengo fez uma grande exibição e criou oportunidades de gol. Entretanto, após os gols do Fluminense, o rubro-negro perdeu sua força no jogo.

"Fizemos um bom primeiro tempo, com bastante chance de gol. E o segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer, também depois das perdas de bola, perdemos um pouco a força no meio-campo, porque era um jogo de bastante transição, ida e volta, e acabamos sofrendo o gol. Depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender, e ficou cada vez mais difícil de fazer gols. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer", explicou o técnico.

A derrota para o Flu estacionou o Flamengo na quarta posição do Brasileirão após 29 jogos, com 51 pontos, nove a menos que o líder Botafogo, que ainda jogará nesta rodada.

Agora, Filipe Luís e o Flamengo possuem uma decisão pela Copa do Brasil. Neste domingo, o rubro-negro carioca enfrenta o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela partida de volta das semifinais da competição.