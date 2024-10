Em confronto direto, Cruzeiro cede empate ao Bahia e perde chance de entrar no G6 do Brasileiro

Nesta sexta-feira, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Bahia em um confronto direto pelo G6 do Campeonato Brasileiro e empatou em 1 a 1. A partida, válida pela 30ª rodada da competição nacional, contou com gol de Gabriel Verón para os mandantes e Luciano Rodríguez para os visitantes.

Agora, 44 pontos, o Cruzeiro permaneceu na oitava colocação, desperdiçando a chance de entrar no G6. Os baianos, que buscaram o empate na capital mineira, mantiveram-se na sexta posição, com 46 unidades conquistadas.

Pela 31ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro volta aos gramados no próximo sábado (26), quando encara, às 18h30 (de Brasília), o Athletico-PR, na Ligga Arena. Porém, antes, o Cabuloso concentra suas atenções no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Lanús, no Mineirão, às 19h da próxima quarta-feira (23).

O Bahia, por sua vez, retorna aos gramados no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, para enfrentar o Vasco da Gama, às 21h, no Estádio São Januário.

O gol do Cruzeiro foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo. Matheus Pereira carregou a bola pelo meio de campo até chegar ao ataque e fez belo passe em profundidade para Gabriel Verón, que estava dentro da área. O atacante tocou de primeira, na saída de Marcos Felipe, para balançar as redes.

Aos 25 minutos, o Cruzeiro chegou a ampliar, com tento anotado por Kaio Jorge. No entanto, após revisão do VAR, o lance foi invalidado e o placar ficou no 1 a 0 a favor dos mineiros.

O Bahia empatou aos 37 minutos. Em contra-ataque rápido pela direita, Ademir cruzou para a área e Luciano Rodríguez apareceu, livre de marcação, para empurrar para o fundo da meta defendida po Cássio.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 1 X 1 BAHIA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 18 de outubro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (Fifa-SP)



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Adriano De Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Matheus Pereira (Cruzeiro); Everton Ribeiro e Luciano Juba (Bahia)



Gols: Gabriel Verón, aos 16? do 2ºT (Cruzeiro); Luciano Rodríguez, aos 37? do 2ºT (Bahia)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace (Peralta) e Matheus Pereira; Barreal (Jhosefer), Gabriel Verón (Mateus Vital) e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Diniz

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago); Cauly (Ademir), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Biel (Rafael Ratão), Thaciano (Carlos de Pena) e Everaldo (Luciano Rodríguez)



Técnico: Rogério Ceni