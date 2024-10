Diretor do Flamengo, Bruno Spindel faz gesto de "roubo" em derrota para o Fluminense

A arbitragem voltou a ser um tema de polêmica na vitória do Fluminense sobre o Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã. Bruno Spindel, executivo de futebol do Rubro-Negro, criticou a atuação do árbitro Rafael Claus na partida válida pelo Brasileirão 2024.

O dirigente foi flagrado, inclusive, fazendo gestos com a mão insinuando um roubo. O ato de Bruno Spindel ocorreu quando Claus marcou no primeiro tempo, com a ajuda do VAR, um pênalti de Léo Pereira sobre Marquinhos - no campo, o árbitro deixou a jogada seguir.

Bruno Spindel, diretor do Flamengo, gesticula que o pênalti marcado a favor do Fluminense seria "irregular", pra dizer o mínimo pic.twitter.com/57S9fHfXIK ? Raffa Siqueira (@raffaelsiqueira) October 17, 2024

Curiosamente, os gols do Fluminense não saíram neste lance. Ganso cobrou o pênalti e observou uma grande defesa do goleiro Rossi no canto direito baixo.

No segundo tempo, o Fluminense marcou duas vezes, com Lima e Arias, e garantiu a vitória por 2 a 0 no clássico disputado no Maracanã.

O revés mantém o Flamengo a nove pontos do líder Botafogo e com pouquíssimas chances de título no Brasileirão.