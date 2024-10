Corinthians: Matheuzinho manda recado para o Flamengo: 'Vai ser um clima hostil'

O lateral direito Matheuzinho, um dos destaques do Corinthians na goleada por 5 a 2 sobre o Athletico-PR, mandou recado para o time do Flamengo após a partida de quinta-feira. O camisa 2 disse que a equipe carioca vai encontrar um "clima hostil" na Neo Química Arena no próximo domingo, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

"Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo, e nosso time também vai fazer de tudo pela classificação. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, claro, mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação", comentou Matheuzinho na zona mista.

O confronto decisivo será mais uma oportunidade do lateral reencontrar o clube que defendeu de 2019 até o início deste ano. "Tem um gosto especial, joguei muito tempo lá, foi o time que me abriu as portas na Série A do Brasileiro, mas hoje meu foco é 100% no Corinthians e isso que importante para mim", confessou o jogador.

Matheuzinho foi o autor do primeiro gol do Corinthians na goleada contra o Athletico-PR. Após jogada ensaiada de escanteio, o lateral recebeu passe de Garro na entrada da área e acertou o ângulo do goleiro adversário.

"Não consigo explicar a sensação que tive, foi alívio, felicidade... Meu primeiro gol na Arena, o primeiro que eu pude comemorar, porque o último eu não consegui (contra o Nacional-PAR). Mas estou feliz, ainda mais pelo resultado. Foi um misto de emoções", revelou o lateral, relembrando de sua lesão no tornozelo logo após ir às redes no Defensores del Chaco.

Matheuzinho ganhou a vaga de Fagner no jogo da última quinta-feira. Não se sabe ainda, porém, quem vai iniciar o duelo contra o Mengão na lateral direita.

A bola rola para Corinthians e Flamengo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília). Na ida, no Maracanã, o rubro-negro venceu por 1 a 0 em jogo que marcou a estreia de Filipe Luis.