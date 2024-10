Cristiano Ronaldo faz gol da vitória nos acréscimos e chega a 907 gols

Cristiano Ronaldo marcou o gol da vitória do Al Nassr por 2 a 1, fora de casa, contra o Al Shabab, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Saudita.

O gol marcado pelo artilheiro português foi de pênalti, nos acréscimos da partida. Cristiano Ronaldo soma agora 907 gols em sua carreira.

Com a vitória, o Al Nassr segue na vice-liderança do campeonato com 17 pontos. O time de CR7 tem quatro pontos a menos que o 1º colocado Al Hilal. Já o Al Shabab fica com 12 pontos, na 4ª colocação.

Como foi o jogo

O Al Nassr abriu o placar da partida com Laporte, aos 23 minutos do 2º tempo. Aos 37 minutos, Sadio Mané chegou a ampliar a vantagem, mas o gol foi anulado pelo VAR, que identificou impedimento de Cristiano Ronaldo no início da jogada que originou o gol.

Aos 41 minutos da etapa final, Ali Al Hassan entrou no lugar de Otávio no Al Nassr, e sem querer deixou a partida dramática. Com apenas 3 minutos em campo, o meia fez um gol contra que deixou o placar igualado.

Nos acréscimos, Ghareeb fez boa jogada pela direita e foi derrubado por Robert Renan dentro da área: pênalti para o Al Nassr. Cristiano Ronaldo partiu para a cobrança e fuzilou o canto esquerdo do goleiro Kim, colocando novamente o Al Nassr em vantagem no placar.

E se tudo parecia definido, um novo pênalti foi marcado aos 56 minutos de jogo, dessa vez para o Al Shabab. Mas o atacante Hamdallah desperdiçou a chance do empate mandando a cobrança na trave.