Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Flamengo

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira (18) após a goleada contra o Athletico-PR por 5 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o foco da equipe comandada por Ramón Díaz é o duelo diante do Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

No CT Joaquim Grava, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Furacão realizaram trabalhos regenerativos. O restante do elenco participou de uma ativação física na academia antes do aquecimento e, em seguida, Ramón promoveu duas atividades de passes e marcação pressão em espaços reduzidos. Por fim, a comissão técnica organizou um enfrentamento também com o campo encurtado.

O elenco do Corinthians volta a treinar neste sábado. Ramón e os jogadores realizarão o último ensaio antes do decisivo duelo diante do rubro-negro, pelo mata-mata do torneio nacional.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Para avançar de fase no tempo normal, o Timão vai ter que reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo de ida, no Maracanã.