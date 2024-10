Corinthians pede efeito suspensivo para ter Yuri Alberto contra o Palmeiras

O Corinthians pediu efeito suspensivo da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD, que puniu Yuri Alberto e Cacá com dois jogos de gancho, pela confusão contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (18), o STJD julgou e puniu os envolvidos na confusão que aconteceu ao final de Corinthians 2 x 1 Flamengo, partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 1º de setembro.

Yuri Alberto e Cacá foram enquadrados no artigo 254-A e 250-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Os artigos determinam punição por "praticar agressão física" e "ato desleal ou hostil", respectivamente.

Neste cenário, o camisa 9 poderia desfalcar o Timão no clássico contra o Palmeiras. Na próxima rodada, ele já irá cumprir suspensão automática pelo acumulo de cartões amarelos. Ou seja, na soma, Yuri seria desfalque por três partidas.

Temendo a ausência do artilheiro da temporada no dérbi, o departamento jurídico recorre da decisão. Os três atletas que foram expulsos — incluindo Alcaraz, que pegou quatro partidas de suspensão — já cumpriram um jogo de suspensão. A punição é válida apenas para confrontos do Brasileirão, e não engloba a Copa do Brasil.

O Corinthians respeita as decisões do STJD, por mais que discorde do mérito das decisões. É o tribunal desportivo regente no país, então a gente tem que respeitar, mas é claro que o Corinthians vai recorrer. Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians

Corinthians e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.