Corinthians joga de preto em casa a pedido dos jogadores, conta PVC

Por que o Corinthians, que historicamente joga de branco em casa, jogou de preto nos últimos jogos na Neo Química Arena? O colunista Paulo Vinícius Coelho trouxe a resposta no De Primeira.

PVC apurou que a decisão partiu dos jogadores, que adoraram a camisa preta usada na vitória por 5 a 2 sobre o Athletico-PR.

Eu fui descobrir por que o Corinthians está jogando de preto em casa. E é porque os jogadores adoraram a camisa e querem jogar de preto, por isso está acontecendo isso. O Corinthians não joga de preto em casa, não jogava, nunca jogou.

O uniforme número 1 é a camisa branca, calção preto e meia branca, mas é o segundo jogo seguido que o jogo joga de preto. Não é uma decisão do departamento de marketing, é uma decisão dos jogadores. É isso que eu estava ouvindo aqui agora. Paulo Vinícius Coelho

