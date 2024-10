Como estão atacantes revelados no Palmeiras que não explodiram no clube

A base do Palmeiras revelou dois nomes badalados para o ataque recentemente, como Estêvão e Endrick, e que ganharam relevância no time de Abel Ferreira com titularidade e títulos.

No entanto, o trabalho comandado por João Paulo Sampaio já fez o clube revelar muitos outros atacantes que acabaram não explodindo no clube e trilham seu futuro em outro lugar. Algumas negociações foram lamentadas pela torcida, outras nem tanto.

Veja como está situação desses atletas

Gabriel Silva (Santa Clara)

Gabriel Silva, atacante revelado pelo Palmeiras, está no Santa Clara, de Portugal Imagem: Carlos Rodrigues/Getty Images

O atacante teve um grande desempenho na base do Palmeiras: em 2019, pelo time sub-17, foram 32 jogos disputados com 29 gols marcados. Em 2021, pelo sub-20, foram 25 gols e 5 assistências em apenas 29 jogos. No mesmo ano ele subiu ao time principal, mas não conseguiu ter o mesmo sucesso da base — ao todo foram 29 jogos pelo elenco profissional do Palmeiras e apenas dois gols.

Sem espaço, Gabriel Silva foi emprestado ao Santa Clara, de Portugal, na temporada 2022/23 e, após uma boa primeira impressão, (35 jogos, 5 gols e 2 assistências em seu primeiro ano) foi comprado em definitivo.

O Palmeiras vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador por 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na época), e manteve os outros 50% buscando lucrar com uma venda futura. Na atual temporada, Gabriel tem oito jogos e dois gols marcados.

Luis Guilherme (West Ham)

Luis Guilherme só fez apenas um jogo pelo West Ham até o momento Imagem: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

O Palmeiras vendeu Luis Guilherme em junho deste ano ao West Ham, em um negócio de 30 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões na época), sendo 23 milhões de euros fixos (R$ 132 milhões) e 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em bônus.

A venda pode render ainda mais dinheiro ao Palmeiras no futuro. O Alviverde garantiu na negociação que ficará com 20% do lucro que o West Ham terá em uma futura venda do jovem para outro clube.

O West Ham disputou nove jogos na temporada, e Luis participou de apenas um: quando jogou apenas quatro minutos. O jovem sofre com a concorrência nos lados do campo de Jarrod Bowen, que defende a seleção inglesa, e Mohammed Kudus, ex-Ajax, contratado por 44,5 milhões de euros (R$ 273 milhões).

Ruan Ribeiro (Paysandu)

Ruan Ribeiro em ação com a camisa do Paysandu na atual temporada Imagem: Reprodução

O atacante foi o destaque do Palmeiras na Copinha de 2023 após se tornar o artilheiro com nove gols. Logo após a competição, ele foi emprestado ao FK Valmiera, da Letônia, e marcou 7 gols e deu duas assistências em 34 jogos.

O clube europeu não exerceu a opção do jovem de 21 anos e ele foi emprestado ao Paysandu para a disputada do estadual e a Série B nesta temporada. No Papão foram 26 jogos (10 como titular), um gol e duas assistências. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025.

Kevin (Shakhtar Donetsk)

Kevin, atacante do Shakhtar, marcou um golaço contra o Dínamo Zagreb Imagem: Reprodução/X/FC Shakhtar

O Palmeiras vendeu Kevin no início desta temporada por 12 milhões de euros fixos (R$ 64,4 milhões na época), com mais 3 milhões de euros em bônus (R$ 16,1 milhões). O Alviverde ficou com 8,2 milhões de euros (R$ 44 milhões) do montante fixo, além de 10% de uma venda futura. O restante fica com o Desportivo Brasil, clube que fez parte da formação do atleta.

Kevin se destacou no sub-20 do Palmeiras, mas no profissional foram 11 jogos e apenas um gol. Na temporada 2023/24 pelo clube ucraniano foram 17 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2024/25, são 7 jogos, nenhum gol e duas assistências.

Wesley (Inter)

Wesley comemora gol marcado pelo Internacional em jogo contra o Vitória pelo Brasileirão Imagem: ROBERTO VINÍCIUS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras negociou Wesley com o Cruzeiro por 3 milhões de euros (cerca de R$16,5 milhões na época) por 50% (dos direitos econômicos) no final de 2022.

No início deste ano, Wesley se transferiu para o Internacional. O Colorado assumiu a dívida que a Raposa tinha com o Palmeiras e pagou cerca de R$ 10 milhões por 50% do jogador. s outros 50% ficam com o Verdão e o Jacuipense, da Bahia.

No clube gaúcho, o atacante de 25 anos faz a melhor temporada carreira: são 40 jogos, 9 gols e 2 assistências.

Gabriel Verón (Cruzeiro, emprestado pelo Porto)

Gabriel Verón, do Cruzeiro, celebra gol marcado sobre o Corinthians em duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Em julho de 2022, o Palmeiras vendeu Veron ao Porto por 10,25 milhões de euros (aproximadamente R$ 57,5 milhões na época). O valor frustrou a maior parte da torcida, que esperava um caminhão de dinheiro por um atacante que tinha 19 anos e que foi apontado como o melhor sub-17 do mundo anos antes. Mas na avaliação do Palmeiras, o negócio foi muito positivo pelo histórico de lesões do atleta.

O jogador não emplacou no Porto: na temporada 2022/23, ele disputou 26 jogos, marcou um gol e deu 4 assistências. No meio do ano passado, quando estava de férias no Brasil, em sua cidade natal Assú, no Rio Grande do Norte, o jogador se lesionou durante a disputa de uma partida de futebol society e revoltou o clube português.

Neste ano ele foi emprestado ao Cruzeiro, onde tem 27 jogos, 4 gols e 1 assistência.

Rafael Elias (Kyoto Sanga)

Rafael Elias ficou conhecido na base do Palmeiras como Papagaio. Em 2018, pelo time sub-20, ele teve a incrível marca de 32 gols em 32 jogos e chegou ao time profissional — mas não teve o mesmo impacto e só marcou um gol em 9 jogos. Ele passou por empréstimos no Atlético-MG, Goiás, Cuiabá, Ituano (onde teve maior destaque com 15 gols e duas assistências), Baniyas-EAU, até ser contratado em definitivo pelo Cruzeiro.

Ele também não emplacou na Raposa e foi emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, até o fim do ano. O atacante de 25 anos tem 11 jogos e 10 gols e deve ser contratado em definitivo. O valor da opção de compra é de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões, na cotação atual).

O Cruzeiro tem 75% dos direitos econômicos de Rafael Elias, enquanto o Palmeiras manteve 25% por liberar antecipadamente o jogador do contrato. Em caso de negociação, o time mineiro ficaria com R$ 10,1 milhões, já o Verdão receberia R$ 3,3 milhões.

Artur (Zenit)

Artur, ex-RB Bragantino e Palmeiras, marcou o gol do título do Zenit Imagem: Reprodução/Zenit

Em janeiro deste ano, o Palmeiras vendeu Artur ao Zenit por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) em bônus a serem atingidos.

O jogador teve duas passagens pelo clube e em nenhuma delas conseguiu um grande desempenho. Ele chegou ao Alviverde no sub-17. Após subir aos profissionais, foi emprestado ao Novorizontino, ao Londrina e ao Bahia para ganhar rodagem. Após ótimo desempenho no Londrina e no Bahia, ele foi vendido ao RB Bragantino por R$ 27 milhões.

Em março de 2023, o Palmeiras pagou 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na época), além de bônus por metas, para recontratar Artur. Ele não causou um grande impacto (43 jogos, 10 gols e 2 assistências) e foi negociado com o Zenit após uma temporada no Alviverde. No clube russo, Artur disputou 29 jogos, marcou 5 gols e deu 5 assistências.