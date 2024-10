Como atuação em jogo-treino fez Erick virar titular do São Paulo

Erick foi uma das novidades do São Paulo para o duelo da última quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, enfim, ganhou uma oportunidade no time titular e a aproveitou da melhor forma, mostrando que pode ser bastante útil ao técnico Luis Zubeldía.

Reforço do São Paulo para a atual temporada, Erick teve de ser paciente para ganhar espaço com o treinador argentino. Com o time até pouco tempo brigando em três competições, o atacante se acostumou a ser acionado nas partidas menos importante, em que o treinador escalava um time alternativo.

Durante essa Data FIFA, porém, Erick conseguiu convencer a comissão técnica de que poderia fazer a diferença. O jogador foi um dos destaques do jogo-treino contra o São Bernardo no CT da Barra Funda, marcando um dos gols da vitória por 3 a 0. Dias depois, recebeu a oportunidade de ser titular atuando ao lado dos principais nomes do São Paulo.

"Ter mais tempo para treinamento me permite analisá-los. Erick jogou hoje porque jogou muito bem no amistoso. Isso me fez escalá-lo [contra o Vasco]", comentou Zubeldía.

Nas últimas cinco partidas como titular pelo São Paulo, Erick participou de três gols, balançando as redes duas vezes e dando uma assistência, além de ter sofrido um pênalti. De acordo com o Sofascore, o atacante forneceu 12 passes decisivos e teve sucesso em 81% dos dribles que tentou.

Zubeldía pode ter descoberto o valor de Erick somente em outubro, na reta final da temporada, mas ao menos restam oito rodadas para que o atacante siga crescendo e termine o ano com um status diferente dentro do elenco.