Coelho atravessa pista e é quase atropelado por piloto no MotoGP; veja

O piloto Jorge Martín precisou desviar rapidamente de um coelho, que atravessou a pista durante treino para o MotoGP da Austrália.

O que aconteceu

Durante treino para o MotoGP da Austrália, Martín, um dos candidatos ao título, precisou desviar de coelho em uma curva. "Acho que era um coelho, porque era muito grande", disse o piloto, em entrevista ao jornal Marca. "Felizmente, eu estava indo devagar, porque estava indo para os boxes. Os animais ainda saem no final da corrida e param, então você tem que estar sempre nas posições de liderança".

Além de "enfrentar" o coelho, o piloto sofreu uma queda durante a corrida, ao frear repentinamente: "Foi um pouco estranho, porque ele (Fabio Quartararo) estava andando muito devagar. Freiei logo, talvez os freios não estivessem totalmente preparados, estavam frios, porque nos primeiros metros não parei muito. Poderia ter batido nele, poderia ter sofrido um acidente com ele ou sozinho".

No fim, Jorge Martín ainda se classificou com o quarto melhor tempo para o Q2. No top 3, ficaram os pilotos Marc Márquez, Alex Márquez e Marco Bezzechi, além do quinto colocado Francesco Bagnaia, que fechou os cinco primeiros a avançarem diretamente na classificação.