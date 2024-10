Carrinho e movimentação: comentaristas elogiam 'corintianíssimo' Memphis

Em participação na Live do Corinthians desta sexta (18), os comentaristas Vitor Guedes e Ricardo Perrone elogiaram a participação de Memphis Depay além do gol marcado na vitória por 5 a 2 sobre o Athletico Paranaense.

Vitor Guedes destacou que o lance da falta foi criado pelo próprio Memphis, a partir de um roubo de bola com um carrinho. Já Ricardo Perrone apontou que a movimentação do atacante holandês sem a bola impressiona.

A gente falou muito do gol do Memphis, [...] mas o que me chamou a atenção foi um erro dele. E ele vai na lateral direita, dá um carrinho, rouba a bola, arma a jogada, vai para o ataque e sofre a falta que deu origem ao gol. Aquele carrinho é de quem está absolutamente adaptado, e que veio aqui para ser um louco a mais no bando. É um carrinho 'corintianíssimo'.

Vitor Guedes

É incrível a forma como o Depay participa do jogo quando não está com a bola. Está ligado o tempo inteiro no jogo, olhando o que acontece, mas não parado. Ele se movimenta, imaginando onde pode receber a bola. [...] Ele está o tempo inteiro no jog em se oferecer para ser opção de passe. E ele atravessa o campo sem cerimônia para ser essa opção. E ele é visado. [...] Mesmo assim, é impressionante como ele fica desmarcado. Ele participa do jogo sem a bola. E ele volta para ajudar numa boa.

Ricardo Perrone

