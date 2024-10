VAR trabalha muito, e Cruzeiro e Bahia só ficam no empate no Mineirão

Cruzeiro e Bahia empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (18), no Mineirão, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão.

A partida foi bastante movimentada, com chances de ambos os lados, mas gols mesmo só no 2º tempo. Gabriel Veron abriu o placar para o Cruzeiro, enquanto Luciano Rodríguez empatou para o Bahia.

O VAR também foi um dos destaques do confronto no Mineirão. O árbitro de vídeo confirmou o gol de Veron, que havia sido anulado pela assistente lateral, e ainda precisou entrar em ação para anular um gol para cada lado por impedimentos que não foram vistos em campo.

Com o resultado, o Bahia chega a 46 pontos e vai para a 6ª colocação, última posição que garante vaga para a pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai a 44, e fica na 8ª posição.

O próximo duelo do Cruzeiro é contra o Lanús, na quarta-feira (23), pela semifinal da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a equipe mineira volta a campo no sábado (26), quando visita o Ahtletico-PR.

Já o Bahia não disputa outras competições, mas só volta a jogar no dia 28 de outubro. Pela 31ª rodada, a equipe de Rogério Ceni enfrenta o Vasco, em São Januário.

Como foi o jogo

O 1º tempo da partida foi bastante movimentado, com ambas equipes buscando o gol a todo momento. Jogando fora de casa, o Bahia foi até mais perigoso na primeira etapa, e só não abriu o placar na primeira etapa graças a boas de defesas de Cássio, que fechou o gol em finalização de Biel aos 39 minutos. Apesar do bom jogo, Cruzeiro e Bahia foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

As equipes continuaram com o jogo de trocação na volta do intervalo. Cássio chegou a assustar a torcida no Mineirão no começo do 2º tempo: primeiro com um passe na fogueira, que gerou um ataque perigoso do Bahia, que acabou parando na defesa do próprio goleiro. Na sequência, o goleiro pareceu sentir dores, mas seguiu em campo.

Aos 15 minutos do 2º tempo, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar com Gabriel Veron. O atacante recebeu passe açucarado após ótima jogada de Matheus Pereira e só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro.

Cinco minutos depois, Kaio Jorge chegou a ampliar a vantagem cruzeirense, mas o gol foi anulado após atuação do VAR. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado à cabine do VAR para checar possível impedimento de Villalba. O árbitro considerou que o cruzeirense interferiu na jogada e anulou o gol da Raposa.

Luciano Rodríguez empatou para o Bahia aos 37 minutos da 2ª etapa. O gol de empate do Bahia teve o dedo de Rogério Ceni, que colocou Rodríguez, autor do gol, e Ademir, autor do passe, ambos após o intervalo. No fim da partida, 8 minutos de acréscimos para compensar o tempo perdido com o VAR. Somente na análise do gol anulado de Kaio Jorge, o árbitro ficou 6 minutos no vídeo.

Gols e destaques

Por pouco! Gabriel Veron fez o corta-luz e Kaio Jorge chegou finalizando forte, para boa defesa do goleiro Marcos Felipe.

Parou, parou, parou... Thaciano de cabeça abriu o placar para o Bahia aos 24 minutos do 1º tempo, mas a assistente Fabrini Bevilaqua apontou o impedimento e o gol foi anulado.

Errou, mas consertou. Cássio saiu jogando perigosamente com os pés e deu um passe na fogueira para William, que perdeu a bola. Biel tocou rápido para Everaldo, que bateu forte, mas Cássio, com as mãos, fez o que sabe e espalmou para escanteio. Na sequência, o goleirão do Cruzeiro parece ter sentido alguma dor, mas indicou que continuaria em campo.

1 x 0: Aos 15 minutos do 2º tempo, Matheus Pereira fez ótima jogada pelo meio e, em uma cavadinha, passou para Gabriel Veron invadir a área e tocar livre para o fundo das redes do goleiro do Bahia. A assistente Fabrini Bevilaqua chegou a levantar a bandeira para anular o gol por impedimento, mas o VAR confirmou que o atacante cruzeirense estava em posição legal.

Mais um gol anulado. A Raposa chegou a ampliar a vantagem aos 21 minutos do 2º tempo. William recebeu cobrança de escanteio e cruzou no segundo pau. João Marcelo desviou para o meio e Kaio Jorge completou para as redes. No entanto, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado ao VAR para checar possível impedimento de Villalba. O árbitro concordou que o jogador do Cruzeiro interferiu na jogada e anulou o gol do Cruzeiro.

1 x 1: Ademir e Luciano Rodríguez, que entraram no 2º tempo, participaram do gol de empate do Bahia. Ademir disparou em velocidade pela direita e cruzou para a área. O uruguaio Rodríguez chegou escorando pro alto, e a bola bateu no travessão antes de morrer no fundo das redes de Cássio.

Ficha técnica

Cruzeiro 1 x 1 Bahia

Campeonato: Brasileirão (30ª rodada)

Data: 18/10/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Éverton Ribeiro e Luciano Juba (BAH), Matheus Pereira (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Gabriel Veron (CRU), 15' do 2º tempo (1-0); Luciano Rodríguez (BAH), 37' do 2º tempo (1-1)

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba, Marlon; Walace (Fabrizio Peralta), Lucas Romero, Matheus Pereira; Barreal (Jhosefer), Gabriel Veron (Mateus Vital), Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Bahia: Marcos Felipe; Luciano Juba (Yago Felipe), Kanu, Gabriel Xavier, Gilberto; Cauly (Ademir), Éverton Ribeiro, Jean Lucas; Thaciano (Carlos de Pena), Biel (Rafael Ratão), Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.