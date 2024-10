Atlético-GO e Cuiabá ficam no empate em duelo contra o rebaixamento

Nesta sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Brasileirão, Cuiabá e Atlético-GO duelaram no Estádio Antonio Accioly e empataram sem gols.

Com o resultado, o Dourado emendou o sexto jogo sem vencer como visitante (quatro derrotas dois empates) e ficou estacionado na 19ª posição, agora com 27 somados. A equipe possui cinco pontos a menos em relação ao Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Dragão, lanterna da competição, chegou a 22 pontos.

O Cuiabá retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Vasco, em rodada atrasada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília), em São Januário. Já o Atlético-GO duela diante do Grêmio no sábado (26), pela 31ª rodada. A partida acontece às 16h30, na Arena do Grêmio.

Como foi o jogo

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Atlético-GO chegou com perigo. A bola sobrou dentro da área e raspou o travessão do gol defendido pelo goleiro Walter. No minuto seguinte, Matías Lacava arriscou de fora da área e a bola passou com perigo ao lado da trave do Cuiabá. Aos 28, Clayson teve a chance em cobrança de falta, mas não pegou bem e mandou por cima da meta.

Janderson teve ótima chance de abrir o placar para os mandantes aos 16 minutos da etapa final, mas a finalização venenosa foi bloqueada pela defesa. Aos 33, o Cuiabá respondeu com a cabeçada do zagueiro Bruno Alves, mas a bola subiu muito e saiu pela linha de fundo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X CUIABÁ

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 24 de agosto de 2024, sábado

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio Da Silva Machado

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Matías Lacava e Gabriel Baralhas (Atlético-GO); Raylan, Lucas Mineiro e Max Alves (Cuiabá)

Cartões vermelhos:

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Alejo Cruz; Roni (Shaylon), Rhaldney (Gustavo Campanharo) e Gabriel Baralhas; Janderson (Pedro Geovane), Matías Lacava (Jean Carlos) e Derek (Jan Hurtado)

Técnico: Umberto Louzer

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Lucas Mineiro) e Ramon; Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Denilson (Max Alves); Raylan, Gustavo Sauer (André Luis) e Clayson (Jonathan Cafú); Isidro Pitta

Técnico: Bernardo Franco