Artilheiro do Santos projeta clássico contra o Corinthians e mira vaga na final do Paulista sub-15

Neste sábado, Santos e Corinthians se enfrentam para definir quem avança à final do Campeonato Paulista Sub-15. Na ida, o clássico terminou 0 a 0, na Vila Viva Sorte. Agora, o duelo será no estádio Alfredo Schürig, às 9 horas (de Brasília).

Artilheiro dos Meninos da Vila no Estadual, com 11 gols, o atacante Nadson mostrou-se confiante.

"Tenho grandes expectativas para essa partida. É uma semifinal de Campeonato Paulista contra o Corinthians, e desde as categorias de base aprendemos a importância desse clássico. Estamos confiantes. É preciso manter o foco e a vontade de vencer, porque nosso time jogou bem na primeira partida. Só precisamos ter mais precisão nas finalizações para converter em gols", disse.

Na partida de ida, Nadson teve a oportunidade de jogar pela primeira vez no gramado do estádio Urbano Caldeira. Apesar do empate sem gols, o camisa 10 santista compartilhou a emoção de atuar no histórico palco que revelou grandes jogadores do Santos.

"Jogar na Vila pela primeira vez foi uma experiência muito gratificante. Atuar onde tantos craques e ídolos do clube já pisaram é uma sensação única, ainda mais em um clássico desse tamanho. Estou muito feliz por ter feito meu primeiro jogo lá, e, se Deus quiser, espero poder jogar muitas outras vezes nesse templo sagrado do futebol", finalizou Nadson.