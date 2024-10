Arruda e oração de Daciolo: torcida do Vasco enche treino antes da semi

Do UOL, no Rio de Janeiro

O treino do Vasco de véspera da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nesta sexta-feira (18), foi de muito apoio e fé por parte dos torcedores. A atividade aconteceu de forma aberta aos vascaínos em São Januário, palco da decisão deste sábado (19), às 18h30.

O que aconteceu

A torcida do Vasco esgotou os ingressos gratuitos disponíveis. Mesmo sem cobrança, era preciso baixar a entrada no site de vendas do clube. Foram cerca de 10 mil presentes.

Os torcedores cantaram insistentemente "é guerra, amanhã é guerra", em alusão ao jogo contra o Atlético-MG. Também entoaram "seremos campeões", vislumbrando um bicampeonato da Copa do Brasil.

Vegetti, Coutinho, Payet e Léo Jardim foram os mais festejados. Vegetti, inclusive, posou para fotos com um bandeira que fizeram em sua homenagem. Paulinho — que retornou aos treinos com o grupo após nove meses de uma grave lesão — também teve seu nome cantado.

A ação de hoje teve dois motivos: o primeiro para demonstrar nosso apoio ao clube e ao elenco para o jogo de amanhã, onde cantaremos os 90 minutos. O segundo é a questão da falta de ingresso para todos, então é a oportunidade de quem não irá estar amanhã poder passar apoio ao time. Hoje é o povo

Marcelo Rocha, presidente da Associação das Torcidas Organizadas do Vasco

Culto de Daciolo e arruda de torcedor-símbolo

O entorno de São Januário já estava movimentado desde as primeiras horas. Mesmo com a atividade marcada para às 10h, muitas barraquinhas de comida e bebida foram armadas, principalmente na Avenida Roberto Dinamite, a principal do estádio.

Vascaíno, o ex-deputado federal Cabo Daciolo montou um culto evangélico na porta do estádio. Com um carro de som e um músico tocando violão e cantando, ele orava pela equipe.

Há pouco tempo teve a chegada do Coutinho, e as pessoas cantaram "coloca mais três pontinhos na conta do pai", "a Barreira vai virar baile". Na verdade, precisamos colocar três pontinhos na conta do Pai Eterno. Todas as vezes que o povo clamou, houve grandes vitórias

Cabo Daciolo, ex-deputado federal vascaíno

Onipresente em jogos do Vasco, o torcedor-símbolo Kaíque também bateu ponto. Com seu inseparável galho de arruda e sua cartolina otimista "Fé, eu acredito", ele demonstrou confiança na virada do Cruzmaltino sobre o Atlético-MG e a consequente classificação à final da Copa do Brasil.