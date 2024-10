Tiquinho lamenta falta de atenção do Botafogo e projeta 'guerra' na Libertadores

O Botafogo até saiu na frente do Criciúma já nos acréscimos, mas cedeu o empate logo em seguida, ficou no 1 a 1 e pode ver o Palmeiras encostar na liderança do Brasileirão.

Após o confronto, o atacante Tiquinho, autor do gol do Botafogo, admitiu que faltou atenção da equipe nos minutos finais.

"Jogo truncado. A equipe do Criciúma veio com a intenção de defender. Acho que conseguimos fazer um segundo tempo melhor que o primeiro, na minha opinião. O mister deu uma puxada de orelha para que a gente pudesse melhorar e melhoramos. Foi um final de jogo tenso, mas agora é levantar a cabeça," analisou o atacante em entrevista ao canal Premiere, antes de comentar sobre o lance do empate.

"Faltou atenção. A gente fez o gol e acabamos recuando. Mas é isso, futebol... Levantar a cabeça. Quarta-feira tem uma decisão," lembrou o jogador sobre o primeiro jogo das semifinais da Libertadores, na próxima semana, contra o Peñarol, do Uruguai.

"São dois jogos difíceis e esperamos que o Nilton Santos esteja com essa energia que teve hoje aqui no Maracanã para que a gente possa fazer um grande jogo e sair vitorioso," finalizou.

O jogo de ida será realizado no estádio Nilton Santos, no dia 23, às 21h30 (de Brasília), enquanto o da volta ocorre no dia 30 (quarta-feira), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.