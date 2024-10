Ancelotti atualiza estado físico de Mbappé: "Perto de 100%"

Após ter ficado de fora dos jogos da Data Fifa de outubro da seleção francesa, Kylian Mbappé se recuperou quase por completo dos seus problemas físicos. O técnico Carlo Ancelotti atualizou o estado do camisa 9 do Real Madrid em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira.

"Ele aproveitou esta pausa para melhorar a sua condição física, para se recuperar da lesão. Ele está muito bem, feliz e com vontade de jogar amanhã (sábado) e ser importante para o time. Esses 15 dias o ajudaram muito, porque ele é um jogador diferente do que era antes do intervalo", afirmou.

"O vejo perto de 100%. É muito bom. É um prazer vê-lo treinar", concluiu.

Assim, o atacante francês deve jogar a próxima partida do clube merengue. O time comandando por Ancelotti enfrenta o Celta de Vigo, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio de Balaídos, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid terá uma sequência de jogos importantes neste fim de outubro. Logo após o jogo com o Celta de Vigo, a equipe irá enfrentar o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões, na terça (22), em casa, e o Barcelona no fim de semana seguinte, dia 26, um sábado, no Santiago Bernabéu, por La Liga.

Por conta disso, a presença de Mbappé nos duelos é extremamente importante. Na atual temporada, Kylian realizou 11 jogos, marcou sete gols e deu uma assistência.