Adversário desta sexta, Botafogo não vence o Criciúma há mais de dez anos

Botafogo e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder desta edição da competição, o Fogão quer manter a boa vantagem na ponta, mas para isso, precisará superar um tabu de mais de dez anos sem ganhar da equipe catarinense.

A última vez que o Botafogo venceu o Criciúma foi em 10 de maio de 2014, quando goleou o Tigre por 6 a 0 pelo Brasileirão, com gols de Emerson Sheik (duas vezes), Daniel (três vezes) e Wallyson. Coincidentemente, o palco daquele jogo é o mesmo da partida da noite desta sexta-feira, o Maracanã.

Após este duelo, Botafogo e Criciúma se enfrentaram outras quatro vezes, com dois empates e duas vitórias para os catarinenses. No jogo pelo primeiro turno deste Brasileirão, o Tigre venceu o Fogão por 2 a 1, no estádio Heriberto Hulse.

Caso quebre o jejum sem vitórias contra o Criciúma, o Botafogo alcançará os 63 pontos, abrindo momentaneamente seis pontos para o vice-líder Palmeiras, que joga no domingo contra o Juventude.